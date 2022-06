Basket: Nba. Espn, Gallinari agli Spurs ma è di passaggio (Di giovedì 30 giugno 2022) L'azzurro scambiato dagli Hawks per arrivare a Dejounte Murray. NEW YORK (STATI UNITI) - Danilo Gallinari andrà a San Antonio. Per l'azzurro, però, si tratta soltanto di una tappa di passaggio. Lo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) L'azzurro scambiato dHawks per arrivare a Dejounte Murray. NEW YORK (STATI UNITI) - Daniloandrà a San Antonio. Per l'azzurro, però, si tratta soltanto di una tappa di. Lo ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Le lacrime di Paolo Banchero, PRIMA scelta assoluta Nba 2022. L'abbraccio con mamma Rhonda, ex giocatrice di basket… - Eurosport_IT : Paolo, facci sognare! ?????? Leggi le dichiarazioni: - qnazionale : Mercato Nba, Gallinari lascia Atlanta e nella trade va (per ora) ai San Antonio Spurs - eSportsMag_it : NBA: @NianticLabs presenta All World il basket in realtà aumentata. ???? Ce ne parla @riky_lichene nel suo ultimo ar… - Fidelio_H : @leoroma90 @Tantipensieri2 Un primo turno non dura 5 ore. Un certo Jordan giocò una finale nba con una intossicazio… -