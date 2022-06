Basket, Gianmarco Pozzecco verso l’esordio da ct dell’Italia. Sfida da non sbagliare con l’Olanda (Di giovedì 30 giugno 2022) L’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra è appena iniziata, ma subito per l’ex assistente di Ettore Messina a Milano le cose si fanno serie. Dopo l’amichevole contro la Slovenia di Luka Doncic, infatti, lunedì gli azzurri affronteranno l’Olanda nella prima Sfida per la qualificazione ai Mondiali 2023. Gli azzurri, inseriti nel gruppo H, sono già qualificati (complice anche l’esclusione della Russia), ma in Olanda vincere è fondamentale per arrivare alla seconda fase del torneo con un tesoretto di punti che potrà fare la differenza. Il match si giocherà ad Almere e per il Poz sarà un banco di prova importantissimo. Il ct, infatti, ritroverà molti azzurri che non c’erano con la Slovenia e la squadra di lunedì sera sarà quasi quella ideale, anche in ottica Europei. Con il solo Danilo Gallinari assente, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) L’avventura disulla panchina azzurra è appena iniziata, ma subito per l’ex assistente di Ettore Messina a Milano le cose si fanno serie. Dopo l’amichevole contro la Slovenia di Luka Doncic, infatti, lunedì gli azzurri affronterannonella primaper la qualificazione ai Mondiali 2023. Gli azzurri, inseriti nel gruppo H, sono già qualificati (complice anche l’esclusione della Russia), ma in Olanda vincere è fondamentale per arrivare alla seconda fase del torneo con un tesoretto di punti che potrà fare la differenza. Il match si giocherà ad Almere e per il Poz sarà un banco di prova importantissimo. Il ct, infatti, ritroverà molti azzurri che non c’erano con la Slovenia e la squadra di lunedì sera sarà quasi quella ideale, anche in ottica Europei. Con il solo Danilo Gallinari assente, ...

