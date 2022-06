Basilicata, colpo al clan di Scanzano Jonico: condanne per 160 anni di carcere. Al boss Schettino, ex carabiniere, 25 anni e 6 mesi (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre 160 anni di carcere. È la somma delle pene inflitte dal tribunale di Matera nei confronti di una serie di imputati ritenuti dalla Direzione distrettuale Antimafia di Potenza affiliati o vicini al clan Schettino, l’organizzazione criminale che secondo i magistrati ha governato il territorio di Scanzano Jonico nel materano fino a portare il comune allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. All’ex carabiniere Gerardo Schettino, ritenuto dall’accusa vertice del sodalizio mafioso, i magistrati hanno determinato una pena per 25 anni e 6 mesi di carcere. Ma non è la pena maggiore: per uno dei presunti sodali Domenico Porcelli la pena sale fino a 26 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre 160di. È la somma delle pene inflitte dal tribunale di Matera nei confronti di una serie di imputati ritenuti dalla Direzione distrettuale Antimafia di Potenza affiliati o vicini al, l’organizzazione criminale che secondo i magistrati ha governato il territorio dinel materano fino a portare il comune allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. All’exGerardo, ritenuto dall’accusa vertice del sodalizio mafioso, i magistrati hanno determinato una pena per 25e 6di. Ma non è la pena maggiore: per uno dei presunti sodali Domenico Porcelli la pena sale fino a 26 ...

