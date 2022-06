Basi Nato, 120 sul territorio italiano: il loro ruolo nevralgico (Di giovedì 30 giugno 2022) Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Toscana, Campania. Ma ce n’è una in quasi ogni regione: sono in totale 120 le Basi Nato presenti sul suolo italiano. La ragione è l’assoluta centralità della penisola nel Mediterraneo. Il ruolo strategico e l’importanza diplomatica di Basi come Sigonella e Camp Darby, nel delicato frangente geopolitico contemporaneo, ci ricorda come il nostro paese ospita uno dei contingenti esteri più nutriti. Una storia, quella delle Basi Nato, non lontana dalle polemiche e dai riflettori fin dal 1951, anno della sottoscrizione di un’intesa speciale tra l’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico e il nostro paese, passando per la questione Sigonella e lo scacco di Craxi. Perché ci serve ricordare la centralità nevralgica del nostro Paese e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Toscana, Campania. Ma ce n’è una in quasi ogni regione: sono in totale 120 lepresenti sul suolo. La ragione è l’assoluta centralità della penisola nel Mediterraneo. Ilstrategico e l’importanza diplomatica dicome Sigonella e Camp Darby, nel delicato frangente geopolitico contemporaneo, ci ricorda come il nostro paese ospita uno dei contingenti esteri più nutriti. Una storia, quella delle, non lontana dalle polemiche e dai riflettori fin dal 1951, anno della sottoscrizione di un’intesa speciale tra l’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico e il nostro paese, passando per la questione Sigonella e lo scacco di Craxi. Perché ci serve ricordare la centralità nevralgica del nostro Paese e ...

