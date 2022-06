Barker | rivelato il motivo del ricovero d’urgenza in ospedale

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 giugno 2022) Martedì mattina Kourtney Kardashian e Travissono andati in una clinica per alcune analisi, i medici però hanno richiesto ildel musicista, che su Twitter ha scritto: “Dio salvami“. Come se già non bastasse il tweet, la figlia del batterista dei Blink 182 ha fatto preoccupare i fan quando ha scritto su Instagram: “Vi prego fate delle preghiere“.inper una pancreatite. Per adesso i canali ufficiali delle Kardashian e disono in silenzio stampa. I media statunitensi hanno cercato di intervistare praticamente tutte le persone vicine all’artista per capire cosa fosse successo, ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni. A svelare il presuntodi questosono state le fonti anonime di TMZ. “Travis ...