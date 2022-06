Barcellona, venduto il 10% dei diritti televisivi per oltre 200 milioni di euro (Di giovedì 30 giugno 2022) A causa della delicata situazione finanziaria, il Barcellona ha optato per la vendita del 10% dei diritti televisivi della Liga del club per i prossimi 25 anni, incassando 207,5 milioni di euro. Tale cifra è stata sborsata dalla società Sixth Street e consentirà ai catalani di generale plusvalenze per 267 milioni di euro. Il presidente del club Joan Laporta ha spiegato: “Siamo al lavoro per rafforzare la base economica del club. Sixth Street è un investitore esperto negli sport e, come partner, ci aiuterà nella gestione delle nostre operazioni in modo indipendente“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) A causa della delicata situazione finanziaria, ilha optato per la vendita del 10% deidella Liga del club per i prossimi 25 anni, incassando 207,5di. Tale cifra è stata sborsata dalla società Sixth Street e consentirà ai catalani di generale plusvalenze per 267di. Il presidente del club Joan Laporta ha spiegato: “Siamo al lavoro per rafforzare la base economica del club. Sixth Street è un investitore esperto negli sport e, come partner, ci aiuterà nella gestione delle nostre operazioni in modo indipendente“. SportFace.

