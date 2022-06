Barbie: Margot Robbie schiaffeggia un collega per averle toccato il sedere sul set del film (VIDEO) (Di giovedì 30 giugno 2022) Margot Robbie è stata filmata dai paparazzi mentre schiaffeggia un collega per averle toccato il sedere sul set di Barbie: la scena è esilarante e i fan non vedono l'ora di vederla sul grande schermo. Margot Robbie, nei panni di Barbie sul set del suo nuovo film, ha filmato una scena in cui schiaffeggia un attore per averle toccato il sedere: la sequenza è stata ripresa dai paparazzi e online i fan sono letteralmente impazziti dicendo che non vedono l'ora di vederla al cinema. La scena mostra un attore, vestito con una camicia blu, un paio di pantaloncini e un berretto all'indietro, che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)è stataata dai paparazzi mentreunperilsul set di: la scena è esilarante e i fan non vedono l'ora di vederla sul grande schermo., nei panni disul set del suo nuovo, haato una scena in cuiun attore peril: la sequenza è stata ripresa dai paparazzi e online i fan sono letteralmente impazziti dicendo che non vedono l'ora di vederla al cinema. La scena mostra un attore, vestito con una camicia blu, un paio di pantaloncini e un berretto all'indietro, che ...

