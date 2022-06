Barbara Floridia è la candidata M5s alle primarie del centrosinistra per la presidenza della Regione Sicilia (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva detto no, ma adesso si immola in nome del M5s. È Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, la candidata del Movimento alle primarie Siciliane del centrosinistra. Un nome deciso all’ultimo istante, o quasi. I Cinque Stelle arrivano al fotofinish – due ore prima della scadenza prevista per la mezzanotte del 30 giugno – per scegliere il loro volto per le primarie dalle quali verrà fuori il prescelto per la corsa alla guida della Regione Sicilia alle elezioni del prossimo autunno. La neo candidata è un’insegnante di Lettere di 45 anni, originaria di Venetico (Messina), diventata nota nel 2015 per un video fatto in casa in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva detto no, ma adesso si immola in nome del M5s. È, sottosegretaria all’Istruzione, ladel Movimentone del. Un nome deciso all’ultimo istante, o quasi. I Cinque Stelle arrivano al fotofinish – due ore primascadenza prevista per la mezzanotte del 30 giugno – per scegliere il loro volto per lequali verrà fuori il prescelto per la corsa alla guidaelezioni del prossimo autunno. La neoè un’insegnante di Lettere di 45 anni, originaria di Venetico (Messina), diventata nota nel 2015 per un video fatto in casa in cui ...

Pubblicità

isadoralarosa : RT @fattoquotidiano: Barbara Floridia è la candidata M5s alle primarie del centrosinistra per la presidenza della Regione Sicilia https://t… - kiara86769608 : Barbara Floridia è la candidata M5s alle primarie del centrosinistra per la presidenza della Regione Sicilia… - fcister69 : RT @M5SMineo: È la sottosegretaria Barbara Floridia la candidata M5S alle presidenziali22 - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Barbara Floridia è la candidata M5s alle primarie del centrosinistra per la presidenza della Regione Sicilia https://t… - Siciliano741 : RT @giovannidicaro: Barbara Floridia è la candidata del #M5S alle primarie siciliane del campo progressista. Siamo tutti con lei, verso la… -