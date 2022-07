BARBARA D’URSO RIMANE A MEDIASET | LA DICHIARAZIONE DI PIER SILVIO BERLUSCONI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 30 giugno 2022) Delle tante notizie emerse alla presentazione dei palinsesti, una delle più attese riguarda il futuro di, una delle colonne di Canale 5.ha fatto chiarezza, annunciando ufficialmente il rinnovo del contratto con la popolare conduttrice. La signoraè assolutamente rinnovata per le prossime stagioni. Il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Sicuramente avrà degli altri programmi. Non c’è un progetto specifico oggi, oltre a Pomeriggio Cinque. Troveremo il programma giusto perché ha un’esperienza unica. Non ci sarà, almeno per ora, una nuova edizione de La Pupa e il Secchione: “Esperimento riuscito a metà. La Pupa in futuro non la escluderei ma questa unione tra gioco spiritoso e reality è venuta a ...