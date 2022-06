Barbara d’Urso confermatissima a Mediaset | non solo Pomeriggio 5 | ci sarà anche altro Parola di Piersilvio Berlusconi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sono stati presentati ieri i nuovi palinsesti die questa mattina, si possono raccontare tutte le ultime novità di cui si è parlato nel corso della serata. Grande attesa per le parole disue sul futuro della conduttrice in quel di Canale 5. Dopo la chiusura di Live-Non è lae Domenica Live, e gli ascolti non troppo esaltanti de La pupa e il secchione, per settimane si è parlato di un possibile addio di. Cosa che la conduttrice ha sempre smentito e che a quanto pare,ha fatto spiegando che laè una grande risorsa per la rete, che il suo contratto è stato rinnovato e che la vedremo in ...