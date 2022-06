Barak-Casale | il Napoli tenta il doppio colpo dal Verona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il mercato dei partenopei sta per entrare nel vivo con i primi movimenti in entrata.Ciò spiega il pressing che ilavrebbe alzato per assicurarsi dall’accoppiata, già da tempo sul taccuino del ds Giuntoli.: ilprepara l’affondo? I dettagli della trattativa sono stati svelati dal quotidiano Il Mattino, secondo il quale importanti sviluppi potrebbero già esserci in settimana. Scendendo nei dettagli, Ilvorrebbe incassare circa 20 milioni, ma ilspera in uno sconto dato che le due operazioni potrebbero essere collegate. In particolare, per il centrale i gialloblù chiedono 10 milioni, ma accetterebbero anche la formula del prestito con obbligo di riscatto. Idea Correa ...