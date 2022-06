Ballando con le Stelle, nuova stagione ricca di cambiamenti: Milly Carlucci annuncia le novità (Di giovedì 30 giugno 2022) La Rai ha da pochi giorni annunciato il nuovo palinsesto, tra fiction, film, documentari, programmi da non perdere. Tra questi anche Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera che resta una conferma: alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, che a quanto pare ha intenzione di stravolgere la trasmissione perché le novità e i cambiamenti sono dietro l’angolo. Chi saranno i nuovi giurati di Ballando con le Stelle? Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli, che da anni è giudice della trasmissione. Secondo Bubinoblog, invece, la giuria sarà riconfermata, quindi sulle poltrone rosse ritroveremo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Guglielmo Mariotto e la pungente Selvaggia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) La Rai ha da pochi giornito il nuovo palinsesto, tra fiction, film, documentari, programmi da non perdere. Tra questi anchecon le, lo show del sabato sera che resta una conferma: alla conduzione, come sempre,, che a quanto pare ha intenzione di stravolgere la trasmissione perché lee isono dietro l’angolo. Chi saranno i nuovi giurati dicon le? Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli, che da anni è giudice della trasmissione. Secondo Bubinoblog, invece, la giuria sarà riconfermata, quindi sulle poltrone rosse ritroveremo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Guglielmo Mariotto e la pungente Selvaggia ...

