Avellino | ecco lo staff medico per la prossima stagione

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 comunica che a partire dal 1 luglio 2022 il dottor Andrea Massa sarà il nuovo responsabile sanitario della società. Si tratta del terzo ritorno in biancoverde per Massa che in Irpinia ha già collaborato con il club in altre due occasioni: dalla2004/2005 al campionato 2006/2007 (nelle quali il club ha ottenuto due promozioni in serie B) e nella2010/2011 nella seconda divisione di Lega Pro. Il dottor Massa sarà coadiuvato dai medici sociali dott. Alessandro Ciarimboli e dott. Giuseppe Matarazzo. A completare loi fisioterapisti dott. Alberto Ambrosone e dott. Pasquale Maglio ed il massaggiatore Alessandro Picariello. Il club, inoltre, si avvarrà della consulenza ortopedica del dott. Domenico Lup, della consulenza ...