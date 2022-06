Autodromo del Mugello | muore un pilota nello scontro durante le prove in moto Gravissima 16enne nel motocross a Terranuova

Pubblicità

Incidente mortale all'autodromo del Mugello, dove è avvenuto uno scontro tra due piloti durante le prove libere - Motociclista di 36 anni muore in pista all'autodromo del Mugello - Muore un motociclista sulla pista dell'autodromo del Mugello: aveva 36 anni ed era di Bergamo - Motociclista di 36 anni muore in pista all'autodromo del Mugello

Grave incidente in pista all'InternazionaleMugello , che ha visto coinvolti due motociclisti, uno dei quali è poi deceduto. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì 30 giugno , intorno alle ore 11, durante le ......è stata in seguito approvata la costituzionediritto di superficie a favore della società Aerautodromo Modena in aggiunta alle aree già concesse per la realizzazione dell'"Global ...La vittima è Davide Longhi, 35 anni, commerciante di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. In prognosi riservata un altro pilota lombardo, 39 anni, della provincia di Varese ...Gravissimo incidente all’autodromo del Mugello nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno: due piloti si sono scontrati in pista durante le prove libere del Trofeo Amatori. Uno dei due piloti, purtroppo ...