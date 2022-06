Aurora Ramazzotti e la 'rivalità' con Elenoire Casalegno sul palco del Lovemi: la conduttrice zittisce le polemiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram per commentare la sua incredibile avventura alla conduzione del Lovemi, il concerto benefico di Fedez e J - Ax avvenuto in Piazza Duomo a Milano. Photo Credits:... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022)è tornata su Instagram per commentare la sua incredibile avventura alla conduzione del, il concerto benefico di Fedez e J - Ax avvenuto in Piazza Duomo a Milano. Photo Credits:...

Pubblicità

CIGSMELL91 : RT @_alwaystired__: A voi piacerebbe tanto essere questa regina di Aurora Ramazzotti - Mariann50010933 : Ho scritto a: @ChiaraFerragni , @camihawke, @Valeriangione, @guglielmoscilla, @frankmatano, Aurora Ramazzotti… - valen_mess_ : RT @_cazzzvuoii_: Aurora Ramazzotti per sempre famosa. - LuciaFerraroEM : RT @_cazzzvuoii_: Aurora Ramazzotti per sempre famosa. - criparazzini : RT @Meteora_xoxo: Sono contenta che un evento come #LoveMi sia stato condotto da una ragazza giovane e talentuosa come Aurora Ramazzotti. B… -