Attenta | Juve! Il Chelsea aumenta il pressing per Koulibaly

(Di giovedì 30 giugno 2022) I londinesi sarebbero intenzionati a presentare un’offerta per. Il senegalese è in scadenza con il Napoli nel 2023 Kalidoupotrebbe lasciare Napoli, ormai è risaputo: la trattativa per il rinnovo non sembra promettere bene e Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere di cederlo già da questa sessione di mercato. Il calciatore è valutato 40 L'articolo

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : Pagliuca: 'Lotta scudetto? L'Inter deve stare attenta alla Juve' - gercci1 : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] - PAZZIPERLAJUVE : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] - StefanoDiscreti : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] - infoitsport : Juvemania: ?Di Maria, ancora tu? Attenta Juve, se vendi De Ligt vanifichi tutto! -

Calciomercato.com

L'Inter oggi ha accolto Asllani e Lukaku, ma deve fare in fretta per altri due obiettivi. Lasta provando a inserirsi concretamenteL'Inter si gode il colpo Lukaku, ma nel calciomercato non ...Il valzer dei difensori, con Skriniar, Bremer e de Ligt in primo piano, potrebbe essere scombinato dalla Juventus:InterOrmai si sono rotti gli indugi ed il mercato è entrato nella fase più calda: Inter e Juventus si stanno imponendo come le assolute protagoniste per quanto riguarda la Serie A. Il valzer ... Juvemania: Di Maria, ancora tu Attenta Juve, se vendi De Ligt vanifichi tutto! I londinesi sarebbero intenzionati a presentare un'offerta per Koulibaly. Il senegalese è in scadenza con il Napoli nel 2023 ...Molina Juve, spunta un retroscena: questo club ha tentato il sorpasso ai danni dei bianconeri per il terzino La Juventus continua a monitorare Nahuel Molina per rinforzare la fascia destra. I rapporti ...