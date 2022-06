Atletica, Marcell Jacobs: “Sto abbastanza bene, Stoccolma tappa fondamentale verso i Mondiali” (Di giovedì 30 giugno 2022) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della prossima uscita internazionale di Marcell Jacobs, impegnato questa sera (ore 20.15, diretta tv su Rai 3) sui 100 metri in Diamond League a Stoccolma quando mancano ormai poco più di due settimane ai Campionati Mondiali di Eugene, vero appuntamento clou della stagione. Reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti in 10?12 con vento contrario, il Campione Olimpico in carica va a caccia di riscontri positivi in vista dell’imminente trasferta americana: “Sto abbastanza bene, molto meglio di alcuni giorni fa. Essere qui è importante: questa è una tappa fondamentale verso l’appuntamento iridato. L’infortunio mi ha frenato in un momento cruciale della stagione, ma quel ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della prossima uscita internazionale di, impegnato questa sera (ore 20.15, diretta tv su Rai 3) sui 100 metri in Diamond League aquando mancano ormai poco più di due settimane ai Campionatidi Eugene, vero appuntamento clou della stagione. Reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti in 10?12 con vento contrario, il Campione Olimpico in carica va a caccia di riscontri positivi in vista dell’imminente trasferta americana: “Sto, molto meglio di alcuni giorni fa. Essere qui è importante: questa è unal’appuntamento iridato. L’infortunio mi ha frenato in un momento cruciale della stagione, ma quel ...

