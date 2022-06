Atletica | Jacobs | ' Siamo essere umani | non macchine'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ieri durante l'allenamento a Stoccolma ho avvertito una tensione insolita. Mi dispiace molto, stasera non correrò in Diamond League". Lo ha scritto sui social il velocista azzurro, campione olimpico dei 100 metri Marcell, commentando la decisione, a scopo precauzionale, di non gareggiare nel meeting di stasera della Wanda Diamond League a Stoccolma, dove era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. "Già da domani sarò a Eugene per tastare il terreno. Sono il primo a voler salire sul gradino più alto del podio per me e per tutti voi -ha spiegato il campione azzurro-. Scrivo queste parole con un po' d'amaro in bocca ma ritengo che la sincerità stia alla base di ogni cosa. Sapete anche voi quanta dedizione ci metto ogni giorno, fosse per me gareggerei in ogni occasione, ma lo ...