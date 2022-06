Atletica | Jacobs dà forfait al meeting di Stoccolma**

(Di giovedì 30 giugno 2022) Stoccolma, 30 giu. - (Adnkronos) - A scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4x100 Marcellnon gareggerà stasera neldi Stoccolma della Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. “Da ieri, dopo l'allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo -spiega il suo allenatore Paolo Camossi- non possiamo prenderci il rischio di correre stasera”.

Marcellè costretto a rinunciare alla prevista gara di stasera nell'ambito della tappa di Diamond League di Stoccolma: i 100, previsti alle 20.15, saranno dunque orfani del campione olimpico. L'azzurro,...Maaveva anticipato il ritorno agli Assoluti di Rieti , vincendo la gara in 10''12. Ora il nuovo stop, una decisione a scopo precauzionale in vista del Mondiale in programma negli Usa dal 15 ...Forfait di Marcell Jacobs al meeting di Stoccolma. Il campione olimpico avrebbe dovuto correre i 100 metri ma ha deciso di non gareggiare "in via precauzionale" a causa del fastidio al gluteo che si è ...ATLETICA - Con una nota diramata tre ore prima dello start del Meeting di Stoccolma, l'entourage del campione olimpico dei 100 metri ha annunciato il forfait ...