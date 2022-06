Atletica, Jacobs dà forfait al meeting di Stoccolma (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – A scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs non gareggerà stasera nel meeting di Stoccolma della Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l’ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo -spiega il suo allenatore Paolo Camossi- non possiamo prenderci il rischio di correre stasera”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – A scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcellnon gareggerà stasera neldidella Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l’ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo -spiega il suo allenatore Paolo Camossi- non possiamo prenderci il rischio di correre stasera”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Eurosport_IT : SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo cons… - Agenzia_Ansa : Assoluti di Atletica: Marcell Jacobs vince i 100 in 10'12. L'azzurro: 'Era importante essere qui, a Stoccolma sping… - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica, niente 100 metri a Stoccolma per Jacobs - LaStampa : Atletica, Jacobs salta il meeting di Stoccolma: ha avvertito un fastidio al gluteo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica: Jacobs salta il meeting di Stoccolma -