Atletica, Elena Vallortigara non decolla a Stoccolma: lontana da 1.98. Folorunso avvicina il record italiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Elena Vallortigara non è riuscita a replicare la sontuosa prova di domenica ai Campionati Italiani. La veneta era volata a 1.98 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ma oggi è rimasta lontana da quella notevole quota. L’azzurra, detentrice della seconda misura mondiale stagionale, non ha infatti superato l’asticella fissata a 1.93 metri a Stoccolma, dove si è disputata l’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Ricordiamo che all’evento è assente Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri ha risentito di un fastidio al gluteo. Elena Vallortigara ha superato 1.89 al terzo tentativo (in precedenza 1.80 alla seconda e 1.85 alla prima), poi ha bisticciato con l’asticella nella capitale scandinava ed è stata eliminata prima di quanto sperasse (ha concluso al ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)non è riuscita a replicare la sontuosa prova di domenica ai Campionati Italiani. La veneta era volata a 1.98 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ma oggi è rimastada quella notevole quota. L’azzurra, detentrice della seconda misura mondiale stagionale, non ha infatti superato l’asticella fissata a 1.93 metri a, dove si è disputata l’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Ricordiamo che all’evento è assente Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri ha risentito di un fastidio al gluteo.ha superato 1.89 al terzo tentativo (in precedenza 1.80 alla seconda e 1.85 alla prima), poi ha bisticciato con l’asticella nella capitale scandinava ed è stata eliminata prima di quanto sperasse (ha concluso al ...

