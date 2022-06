Atletica | Diamond League Stoccolma 2022 | quarta Folorunso nei 400 ostacoli | sesta Vallortigara nell’alto

(Di giovedì 30 giugno 2022) Quando mancano solamente poco più di due settimane all’inizio dei Mondiali di Eugene, l’mondiale approda aper l’ottava tappa della. In una serata purtroppo orfana di Marcell Jacobs, costretto al forfait all’ultimo minuto per un altro fastidio muscolare, i 100 metri vanno ad Akani Simbine. Il sudafricano ferma il cronometro a 10.02, precedendo Prescord a 10.15 e Vicaut a 10.19. Buona prova per Ayomide, che come già accaduto agli Assoluti di Rieti non va troppo lontana dal record italiano nei 400. L’azzurra, nonostante una partenza un pò lenta, riesce a recuperare nella seconda parte di gara, chiudendo con un 54.66 che le vale laposizione. Gara come da pronostico dominata da Femke Bol in 52.27, davanti a ...

Pubblicità

sportface2016 : #DiamondLeague: a Stoccolma #Folorunso quarta nei 400 ostacoli. Deludente #Vallortigara, che chiude sesta la gara d… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: si inizia con Vallortigara nell’alto assente Jacobs -… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: ?? Atletica, Diamond League a Stoccolma: #Jacobs rinuncia ai 100 di stasera, ha ancora fastidio alla gamba sinistra (via #g… - GPeppe34N : RT @SkySport: Forfait dell'azzurro al Meeting di Stoccolma #DiamondLeague #Jacobs #SkySport - Stasera_in_TV : RAI 3: (20:00) Atletica Leggera - Diamond League (Sport) #StaseraInTV 30/06/2022 #PrimaSerata #atleticaleggera-diamondleague @RaiTre -

...un problema muscolare Marcell Jacobs non correrà i 100 metri nella tappa di stasera della...Marcell Jacobs vince i 100 metri ai campionati didi Rieti...League Stoccolma 2022 , sarà trasmessa in chiaro (con collegamento dalle ore 20:00), su Rai Sport + HD: un appuntamento per tutti sul canale 58 del televisore, ma per questa tappa di...Quando mancano solamente poco più di due settimane all’inizio dei Mondiali di Eugene, l’atletica mondiale approda a Stoccolma per l’ottava tappa della Diamond League. In una serata purtroppo orfana di ...Niente 100 metri per il campione olimpico nella tappa di stasera della Wanda Diamond League. Coach Camossi: “Fastidio al gluteo, non possiamo prenderci il rischio di gareggiare” Ultim’ora da Stoccolma ...