Atletica, Diamond League 2022. A Stoccolma primo e ultimo banco di prova internazionale per Marcell Jacobs prima di Eugene (Di giovedì 30 giugno 2022) Stoccolma, ultima fermata. L'ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene è anche l'ultimo banco di prova di Marcell Jacobs prima della partenza per gli Stati Uniti. Verrebbe da dire anche il primo banco di prova visto che il campione olimpico finora ha gareggiato solo entro i confini italiani, prima a Savona e poi a Rieti sabato scorso, in questa estate un po' strana che lo costringerà ad arrivare un po' al buio al Mondiale americano. A Stoccolma l'Italia sarà rappresentata, oltre che da Jacobs, anche da Ayomide Folorunso che sta vivendo un'ottima stagione e da Elena Vallortigara, ...

