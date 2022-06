Atletica | Armand Duplantis oltre il mito | record del mondo all’aperto | vola a 6 16 e batte Bubka dopo 28 anni

(Di giovedì 30 giugno 2022)ha scritto una leggendaria pagina di storia dell’leggera. Lo svedese è infattito a quota 6.16 metri a Stoccolma (Svezia), in occasione dell’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Il Campione Olimpico ha infatti eseguito il miglior salto di sempre. Mai nessuno si era spinto a tanto, lo scandinavo ha migliorato di due centimetri il primato che l’icona Sergeysiglò il 31 luglio 1994 a Sestriere (in Italia). Il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per il beniamino di casa, capace di superarsi ancora una volta e di infrangere la prestazione dell’ucraino che reggeva da ormai 28detiene ildel ...

Pubblicità

OA Sport

... i mondiali di Eugene (su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 24 luglio) , Stoccolma vedrà inoltre al via diverse stelle dell'mondiale, con grande attesa per l'idolo di casa,...Sesta tappa di Diamond League a Oslo senza risultati clamorosi, ma con tante buone indicazioni in vista dei Mondiali di Eugene. ApreDuplantis , il più atteso, che vola a 6.02 e si prende il meeting con la miglior prestazione mondiale dell'anno; chiusura con uno straordinario Jakob Ingebritsen nel miglio (3'46"46) che sfiora ... Atletica, Armand Duplantis mostruoso 6.16! Lobalu e dos Santos mondiali stagionali, Jacobs infortunato Lo svedese, nel meeting di casa, aggiunge un centimetro alla sua miglior prestazione mondiale outdoor. Quarto posto per la Folorunso nei 400hs (54.66), Vallortigara non decolla (1,89), Dos Santos danz ...A Stoccolma è andata in l'ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera è sbarcato nella capitale svedese per una se ...