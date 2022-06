Atletica | Armand Duplantis mostruoso 6 16! Lobalu e dos Santos mondiali stagionali | Jacobs infortunato

(Di giovedì 30 giugno 2022) A Stoccolma è andata in l’ultima tappa della Diamond League prima deidi Eugene. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera è sbarcato nella capitale svedese per una serata che ha regalato grande spettacolo e ha offerto prestazioni interessanti, lanciando così la volata verso la rassegna iridata ormai distante soltanto un paio di settimane. Marcellnon si è presentato ai blocchi di partenza a causa di un fastidio al gluteo, Elena Vallortigara non è decollata nel salto in alto, Ayomide Folorunso si è avvicinata nuovamente al record italiano sui 400 ostacoli. Di seguito tutti i risultati della tappa di Diamond League a Stoccolma. RISULTATI DIAMOND LEAGUEA STOCCOLMA SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) –vola in cielo ancora una ...

