Atletica, altro infortunio per Marcell Jacobs: salta la Diamond League di Stoccolma (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c'è pace per Marcell Jacobs, che in questo 2022 davvero sfortunato, continua a dover fare i conti con gli infortuni. Dopo la medaglia d'oro nei 60 metri ai mondiali indoor a Belgrado, infatti, un problema alla coscia nello scorso maggio ha sconvolto i piani del doppio oro olimpico di Tokyo 2020 in vista dei mondiali di Eugene che si svolgeranno dal 15 al 24 luglio prossimi. Il velocista azzurro salterà, quindi, anche la tappa di Diamond League prevista questa sera a Stoccolma, dopo che il titolo italiano conquistato a Rieti la scorsa settimana sembrava aver allontanato le nubi in vista della rassegna iridata. A dare la notizia sono stati gli organizzatori dell'evento svedese, dichiarando che "dopo aver avvertito alcuni dolori ieri durante l'allenamento e dopo essere stati sottoposti alla ...

