Atletica | altro infortunio per Marcell Jacobs | problema al gluteo | salta la Diamond League di Stoccolma

(Di giovedì 30 giugno 2022) Non c’è pace per, che in questo 2022 davvero sfortunato, continua a dover fare i conti con gli infortuni. Dopo la medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali indoor a Belgrado, infatti, unalla coscia nello scorso maggio ha sconvolto i piani del doppio oro olimpico di Tokyo 2020 in vista dei mondiali di Eugene che si svolgeranno dal 15 al 24 luglio prossimi. Il velocista azzurro salterà, quindi, anche la tappa diprevista questa sera a, dopo che il titolo italiano conquistato a Rieti la scorsa settimana sembrava aver allontanato le nubi in vista della rassegna iridata. A dare la notizia sono stati gli organizzatori dell’evento svedese, dichiarando che “dopo aver avvertito alcuni dolori ieri durante l’allenamento e dopo essere stati ...

...per via della decisione della rete di mettere in panchina la soap italiana a favore deIl '...di Un Posto al Sole è spesso ballerina e non è la prima volta che la soap lascia il posto ado ...... fornendo altri aiuti economici e militari a Kiev, non facheintensificare il conflitto". ... 15.53 -leggera Usa: fondi per far partecipare atleti ucraini Un primo gruppo di atleti e ... Atletica, Chituru Ali infortunato: distrazione all'adduttore, rinuncia ai Giochi del Mediterraneo ROMA, 30 GIU - "Ieri durante l'allenamento a Stoccolma ho avvertito una tensione insolita… Mi dispiace molto annunciarvi che stasera non correrò alla Diamond League. Già da domani sarò a Eugene per ...Diamond League in scena a Stoccolma: buona prova per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, deludente invece la prova di Elena Vallortigara nel salto in alto.