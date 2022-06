Athletic Bilbao, Valverde è il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno (Di giovedì 30 giugno 2022) Ernesto Valverde è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao. A renderlo noto è stata la società basca, che attraverso una nota ha dato il bentornato al tecnico spagnolo, che in passato ha scritto la storia di questo club. Valverde è infatti “il tecnico con il maggior numero di partite (306) nella storia dell’Athletic” ed in sei stagioni alla guida della squadra si è qualificato ben cinque volte in Europa (1 Champions League e 4 Europa League), oltre a conquistare una storica Supercoppa spagnola nel 2015, primo titolo in 31 anni. “Valverde terrà una conferenza stampa in quella che sarà anche la prima apparizione pubblica di Jon Uriarte come presidente del club” si legge nel comunicato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Ernestoè ildell’. A renderlo noto è stata la società basca, che attraverso una nota ha dato il bentornato al tecnico spagnolo, che in passato ha scritto la storia di questo club.è infatti “il tecnico con il maggior numero di partite (306) nella storia dell’” ed in sei stagioni alla guida della squadra si è qualificato ben cinque volte in Europa (1 Champions League e 4 Europa League), oltre a conquistare una storica Supercoppa spagnola nel 2015, primo titolo in 31 anni. “terrà una conferenza stampa in quella che sarà anche la prima apparizione pubblica di Jon Uriarte come presidente del club” si legge nel comunicato. SportFace.

