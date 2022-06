Athletic Bilbao | UFFICIALE | Valverde è il nuovo allenatore

Pubblicità

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Athletic Bilbao comunica che il nuovo allenatore sarà Ernesto Valverde. Alla terza esperienza alla guida della formazione basca, l'ex tecnico del Barcellona torna a distanza di due anni.