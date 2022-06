Athetic Bilbao | è UFFICIALE il ritorno di Valverde

Pubblicità

Qui le probabili formazioni, la diretta tv e streaming e i pronostici ATHLETIC- ELCHE - domenica ore 14:00 Gli ultimi risultati negativi hanno allontanato l'dalla zona Europa. ...Qui le probabili formazioni, la diretta tv e streaming e i pronostici ATHLETIC- GETAFE - venerdì ore 21:00 Si apre con l'anticipo trae Getafe la ventinovesima giornata della ...L’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non si è potuto esprimere sui rossoblù. Ma trapela tanta amarezza FASTIDIO. “Stare fuori dai giochi, all’alba d ...Ernesto Valverde pronto a fare ritorno sulla panchina dell’Athletic Bilbao: è lui il prescelto per guidare in futuro il club basco Jon Uriarte, presidente dell’Athletic Bilbao, è pronto a regalarsi un ...