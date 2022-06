Atalanta | Percassi | ‘Ci sono squadre più blasonate fuori dall’Europa Miranchuk? Il Torino…’ | Mercato

(Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 12:13:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: L’amministratore delegato dell’, Luca, ha parlato così in occasione della presentazione della partnership con Wuber: “Se il confronto lo si fa con la Champions League e col fatto che non ci siamo si rischia di avere un riferimento sbagliato. Magari usciamo da un anno che può aver deluso qualcuno, ma abbiamo fatto il sesto miglior risultato sportivo della nostra storia. Dal 14 agosto ritorniamo con zero punti in classifica, nessuno ci regalerà niente, ma dobbiamo essere contenti di ciò che siamo. Non abbiamo mai promesso risultati sportivi stupefacenti che nonarrivati. Cipiù...

L'amministratore delegato dell'Atalanta tocca anche alcuni argomenti di calcio, tra mercato ed altro "Noi siamo in un momento di valle Non sono d'accordo. Possiamo aver deluso qualcuno, stare in Euro ...