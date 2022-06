Assegno Unico: domanda entro oggi 30 giugno per ottenere gli arretrati (Di giovedì 30 giugno 2022) Giovedì 30 giugno è una data cruciale per l’Assegno Unico universale. Questo perché le domande inviate all’Inps entro questo giorno godranno di un trattamento di favore rispetto alla regola generale imposta dalla normativa secondo cui la decorrenza e validità dell’Assegno sono calcolate a partire dalla data di richiesta, nonostante poi si inizi a ricevere materialmente dal mese successivo. In sostanza, chi si affretta a presentare istanza di Assegno Unico entro il 30 giugno riceverà di diritto anche gli arretrati. Invece, in caso di domanda di Assegno presentata dal 1° luglio in poi, otterrà il pagamento a partire dal mese successivo senza arretrati. Introdotto a ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Giovedì 30è una data cruciale per l’universale. Questo perché le domande inviate all’Inpsquesto giorno godranno di un trattamento di favore rispetto alla regola generale imposta dalla normativa secondo cui la decorrenza e validità dell’sono calcolate a partire dalla data di richiesta, nonostante poi si inizi a ricevere materialmente dal mese successivo. In sostanza, chi si affretta a presentare istanza diil 30riceverà di diritto anche gli. Invece, in caso didipresentata dal 1° luglio in poi, otterrà il pagamento a partire dal mese successivo senza. Introdotto a ...

