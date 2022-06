ASCOLTI TV 29 GIUGNO 2022: MODALITÀ AEREO (15,8%), CHI L’HA VISTO (14%), L’ORA PRECIPITA AL 7,1%, CHICAGO FIRE (8,2%), BALIVO (2,3%) (Di giovedì 30 giugno 2022) ASCOLTI TV 29 GIUGNO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 587 15.40Tg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – 1190 12.90Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1420 18.50Reazione a Catena – 2204 23.60Reazione a Catena – 3222 27.70Tg1 – xTecheTecheTè – xMODALITÀ AEREO – 2311 15.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 912 21.44Morning News – 637 16.54Morning News – 598 15.25Forum (R) – 1237 18.43Tg5 – 2536 21.93Beautiful – 2230 19.18Una Vita – 1998 19.36Un Altro Domani – 1467 17.13Brave and Beautiful – 1321 18.18La Cucina del Cuore – 714 9.541T + 2T – 757 10.62 + 687 8.90Avanti un Altro! (R) – 1103 12.64Avanti un Altro! (R) – 1693 15.09Tg5 – 2671 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 giugno 2022)TV 29· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 587 15.40Tg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – 1190 12.90Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1420 18.50Reazione a Catena – 2204 23.60Reazione a Catena – 3222 27.70Tg1 – xTecheTecheTè – x– 2311 15.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 912 21.44Morning News – 637 16.54Morning News – 598 15.25Forum (R) – 1237 18.43Tg5 – 2536 21.93Beautiful – 2230 19.18Una Vita – 1998 19.36Un Altro Domani – 1467 17.13Brave and Beautiful – 1321 18.18La Cucina del Cuore – 714 9.541T + 2T – 757 10.62 + 687 8.90Avanti un Altro! (R) – 1103 12.64Avanti un Altro! (R) – 1693 15.09Tg5 – 2671 ...

