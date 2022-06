ASCOLTI TV 29 GIUGNO 2022 | CHI L’HA VISTO | MODALITÀ AEREO | L’ORA | CHICAGO FIRE | BALIVO

(Di giovedì 30 giugno 2022)TV 29· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– x x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xBrave and Beautiful – xLa Cucina del Cuore – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – x: Inchiostro contro Piombo – x x x xTg5 + La Migliore Offerta – x Heartland – xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Italia – xTg Sport – ...

Pubblicità

SerieTvserie : Focus ascolti: la nuova Auditel, i dati di giugno ed è boomerissima per Mediaset - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 29 giugno 2022: Modalità aereo, Chi l'ha visto?, L'ora Inchiostro contro Piombo, Chi vuole spo… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, C’era una volta a Montecarlo 15.1%, Sono Solo Fantasmi 13% - MorningNewsTv : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 #PaperissimaSprint leader assoluta dell'access prime-time @MorningNewsTv si conferma al vertice della prop… - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 28 giugno 2022: Il film di Rai1 batte quello di Canale5. Fedez e J-Ax fanno il botto con “LoveMi… -

Tvblog

Anche se glifurono bassi durante la prima stagione e non ricevette alcuna nomination agli ... in esclusiva su Sky Atlantic e on demand dal 28L'undicesima edizione di Riverock Festival è stata presentata stamani (29) a palazzo della ... una nuova versione del suo ultimo album che lo ha fatto approdare alle classifiche di... Focus ascolti: la nuova Auditel, i dati di giugno ed è boomerissima per Mediaset Molte le vittime del conflitto e gli esponenti della società civile presenti martedì 28 giugno al teatro Jorge Eliécer Gaitán, a Bogotá, in Colombia, per la presentazione del rapporto della Commission ..."E' un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo ed è soltanto un bene che questa generazione - sperando non sia davvero l’ultima - riscopra il valore della protesta" [LEGGI] ...