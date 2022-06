(Di giovedì 30 giugno 2022) Unto daldi un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a. Dentro c'erano tre persone che sarebbero in gravi condizioni. Stanno ...

Pubblicità

palermo24h : Ascensore precipita dal quinto piano a Palermo, tre feriti PALERMO’ - NuovoSud : Ascensore precipita dal quinto piano a Palermo: tre feriti gravi - LiveSicilia : ASCENSORE PRECIPITA - FERITI, GRAVI CONDIZIONI - LiveSiciliaPA : ASCENSORE PRECIPITA - FERITI, GRAVI CONDIZIONI - peppesava : RT @Ragusanews: Ascensore precipita dal quinto piano dopo essere staccato: 3 feriti gravi -

Ultim'ora Palermo, 30 giugno 2022 - Unè precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo . Dentro c'erano tre persone che sarebbero in gravi condizioni. Stanno ...crollato, cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni al momento dell'incidente l'era in funzione con all'interno tre persone. Giunto all'altezza del quinto piano del ...Tre persone sono rimaste gravemente ferite all’interno di un’ascensore precipitato dal quinto piano di una palazzina nel rione Brancaccio ...Palermo, 30 giu. (LaPresse) - Tre persone sono ferite gravemente all'interno di un ascensore, precipitato dal quinto piano in un palazzo in via Balistreri nel ...