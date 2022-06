Aquazzura x Mytheresa | la preziosa capsule collection dell’estate

Pubblicità

DurandYassine_ : RT @vogue_italia: ?Un weekend in stile la Dolce Vita sul Golfo di Napoli per festeggiare Aquazzura e MyTheresa - vogue_italia : ?Un weekend in stile la Dolce Vita sul Golfo di Napoli per festeggiare Aquazzura e MyTheresa - libertfly : Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news - lillydessi : Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news -

Vogue Italia

....com GIUSEPPE ZANOTTI Infradito con listini sottili e dettaglio gioiello Credits: farfetch.com JACQUEMUS Sandali infradito in pelle con lacco in legno Credits: jacquemus.com...#PeaceForAll Fashion Pills: martedì e La Dolce Vita Weekend di(Credits: courtesy of press office) Villa Astor, immersa nell'incantevole cornice della Costiera Amalfitana, è ... Un weekend in stile la Dolce Vita per festeggiare Aquazzura e Mytheresa Aquazzura is marking its 10th anniversary this year and founder Edgardo Osorio still marvels at the milestone. “It seems like yesterday and yet like a lifetime ago. It’s funny, a lot of people are ...