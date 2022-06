Antonella Mosetti | “tanta roba” a Ibiza | Il bikini si capotta sulle curve

Leggi su newstv

(Di giovedì 30 giugno 2022) La foto scottante difa impazzire il web. Ilstriminzito copre davvero poco e così la fantasia vola.è una famosa showgirl italiana. Nonostante sia una classe ’75, non ha nulla da invidiare a chi ha la metà dei suoi anni. Di una bellezza disarmante, laha fisico da urlo che non manca mai di sfoggiare.… (web source)Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, lavora sodo fin da giovanissima per entrare a farne parte. La carriera dinasce con il cinema. Nel 1993 comincia infatti a partecipare alle prime pellicole ottenendo ruoli minori. L’esordio arrivava con i film “Un vampiro a ...