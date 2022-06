Anna Falchi | buongiorno in lingerie dall' hotel Il dettaglio che stende i fan

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 giugno 2022)manda in delirio i suoi fan di Instagram con una foto scattata da una camera d'albergo a Venezia. La bella showgirl a 50 primavere ha un fisico invidiabile e non esita a mostrarlo ai suoi follower. Nello scatto, infatti,indossa solo il completino intimo color carne formato da reggiseno e da un perizoma super-sexy. Pioggia di cuoricini e commenti ammirati.è tornata recentemente in cima agli interessi del gossip per una nuova relazione dopo la fine del rapporto durato 11 anni, con il politico Andrea Ruggeri. L'ha svelata da Chi che ha pubblicato anche le foto di un bacio appassionato con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò. Visualizza questo post su ...