Andrea Pucci fa infuriare Zorzi per una battuta omofoba | “Mi ha bloccato!”

In queste settimane Andrea Pucci sta girando l'Italia con il suo spettacolo comico e sembra che in diverse tappe abbia nominato Tommaso Zorzi in una delle sue battute. Il vincitore del GF Vip 5 ha rivelato che l'ex conduttore de La Pupa e il Secchione avrebbe cercato di fare il simpatico parlando di una sua parte del corpo. "Ragazzi una mia amica ieri è andata a vedere uno spettacolo di Andrea Pucci e mi ha mandato un audio. Stamani mi ha riferito una battuta che lui ha fatto. 'abbiamo passato tutto lo scorso anno a farci fare tamponi. – avrebbe detto Andrea Pucci – Si entrava in queste strutture dove tutti bardati ti infilavano il tampone in una narice. Se erano str***i anche nell'altra e se eri Tommaso Zorzi pure nel c**o'. Cioè la ...

