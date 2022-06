Andrea Amato, chi è l’ex marito di Paola Turci: “Se tornassi indietro non lo sposerei” (Di giovedì 30 giugno 2022) Andrea Amato è stato il marito della famosissima cantante Paola Turci per due anni, precisamente dal 2010 al 2012, ma poi i due si sono detti addio. In molti si chiedono chi sia quest’uomo che ha rapito il cuore della cantante e che entrambi pensavano fosse l’uomo (e la donna) della propria vita ma così purtroppo non è stato. Ecco le sue parole a riguardo, ma una cosa è certa: secondo lei, con il senno del poi, non rifarebbe più un errore di questo genere se tornasse indietro. A cosa si sta riferendo? Dopo l’incidente che ormai più di 15 anni fa ha colpito la sua vita, nulla è stato più come prima. La cantante ha infatti confessato che non rifarebbe mai più un errore del genere, ossia quello di sposarsi soltanto perchè vuole essere consacrata da Dio. Il loro matrimonio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)è stato ildella famosissima cantanteper due anni, precisamente dal 2010 al 2012, ma poi i due si sono detti addio. In molti si chiedono chi sia quest’uomo che ha rapito il cuore della cantante e che entrambi pensavano fosse l’uomo (e la donna) della propria vita ma così purtroppo non è stato. Ecco le sue parole a riguardo, ma una cosa è certa: secondo lei, con il senno del poi, non rifarebbe più un errore di questo genere se tornasse. A cosa si sta riferendo? Dopo l’incidente che ormai più di 15 anni fa ha colpito la sua vita, nulla è stato più come prima. La cantante ha infatti confessato che non rifarebbe mai più un errore del genere, ossia quello di sposarsi soltanto perchè vuole essere consacrata da Dio. Il loro matrimonio, ...

Pubblicità

OrdinemediciPa : Ieri presso la sede dell’Ordine dei Medici di #Palermo il Presidente Prof. Toti Amato ha incontrato il dott. Andrea… - Andrea_82b15 : Dopo IL FENOMENO è il 9 che ho amato di più. Non stimato o piaciuto, lui l’ho proprio amato. Tifavo per lui. Giocat… - donatellastasio : RT @CorteCost: “L’overruling è nelle cose, spesso è servito per aprire spazio ai cambiamenti. Ma stavolta lo ha chiuso.” Così il president… - IPLSAL : RT @CorteCost: “L’overruling è nelle cose, spesso è servito per aprire spazio ai cambiamenti. Ma stavolta lo ha chiuso.” Così il president… - ClementiF : RT @CorteCost: “L’overruling è nelle cose, spesso è servito per aprire spazio ai cambiamenti. Ma stavolta lo ha chiuso.” Così il president… -