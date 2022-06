"Andiamo avanti" Draghi non si accontenta: non c'è governo senza Cinque Stelle (Di giovedì 30 giugno 2022) "Andiamo avanti". È il mantra di Mario Draghi che, all'indomani di una giornata sull'ottovolante, allontana i venti di crisi di governo che erano arrivati fino al Prado, sede del vertice Nato sulla guerra in Ucraina. "Non rischia perché questo governo è stato formato per fare e perché l'interesse degli italiani è preminente nelle forze che lo sostengono", la sottolineatura, che segue dopo aver riportato indietro le lancette dell'esecutivo. Il premier ricorda infatti - soprattutto a chi scalpita nella maggioranza - che questo esecutivo è nato per affrontare le emergenze (Covid, crisi economica e ora anche la guerra in Ucraina), pertanto la sua persona non è disponibile a "guidare una maggioranza diversa" da quella scelta da Sergio Mattarella a febbraio del 2021. Insomma chi si aspettava un duro attacco ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) "". È il mantra di Marioche, all'indomani di una giornata sull'ottovolante, allontana i venti di crisi diche erano arrivati fino al Prado, sede del vertice Nato sulla guerra in Ucraina. "Non rischia perché questoè stato formato per fare e perché l'interesse degli italiani è preminente nelle forze che lo sostengono", la sottolineatura, che segue dopo aver riportato indietro le lancette dell'esecutivo. Il premier ricorda infatti - soprattutto a chi scalpita nella maggioranza - che questo esecutivo è nato per affrontare le emergenze (Covid, crisi economica e ora anche la guerra in Ucraina), pertanto la sua persona non è disponibile a "guidare una maggioranza diversa" da quella scelta da Sergio Mattarella a febbraio del 2021. Insomma chi si aspettava un duro attacco ...

Pubblicità

Mov5Stelle : “Io ho iniziato a fare politica perché ho visto nel MoVimento 5 Stelle ideali di giustizia sociale, di etica pubbli… - M5S_Europa : Il rispetto del mandato elettorale è un valore. I cittadini ci hanno eletto con il simbolo del #M5S e a questo noi… - francesca_flati : Il ritmo delle iscrizioni al @Mov5Stelle è salito a 100 al giorno! Un dato incredibile: c'è tanta voglia di partec… - Massimo64338108 : @albertopiva_tv @Gianl1974 Bho non lo so. Intanto per adesso andiamo avanti. Del domani non vi è certezza. - i91drunklouis : @__aaury__ ecco, perfetto se andiamo avanti così dovrò fare la scorta di telecomandi visto che ad ogni cosa che va… -