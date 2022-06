Anche Lapo paga la crisi. Che succede a Italia Independent (Di giovedì 30 giugno 2022) Italia Independent, la holding del lusso quotata specializzata negli occhiali griffati, controllata e presieduta da Lapo Edovard Elkann e di cui Marco Cordeddu è amministratore delegato, è entrata in crisi. Ieri mattina, infatti, sono state sospese sul listino le negoziazioni del titolo della società che ha comunicato di aver chiesto la proroga della pubblicazione del bilancio consolidato 2021, nell'ambito delle attività di revisione del progetto di bilancio della società controllata Italia Independent S.p.A., «che prevede l'avvio di un piano di risanamento al termine di una procedura di composizione negoziata della crisi». Dal momento che il piano di risanamento prevede l'avvio di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica del modello di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022), la holding del lusso quotata specializzata negli occhiali griffati, controllata e presieduta daEdovard Elkann e di cui Marco Cordeddu è amministratore delegato, è entrata in. Ieri mattina, infatti, sono state sospese sul listino le negoziazioni del titolo della società che ha comunicato di aver chiesto la proroga della pubblicazione del bilancio consolidato 2021, nell'ambito delle attività di revisione del progetto di bilancio della società controllataS.p.A., «che prevede l'avvio di un piano di risanamento al termine di una procedura di composizione negoziata della». Dal momento che il piano di risanamento prevede l'avvio di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica del modello di ...

