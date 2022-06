Anche il Brasile nega l’estradizione: il boss della ‘ndrangheta non torna in Italia | E l’avvocato di Battisti… (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il no della Francia all’estradizione di 10 ex terroristi rossi arrestati nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’ nell’aprile 2021, è arrivata Anche la sospensione dell’estradizione in Italia del boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, attualmente in Brasile. Morabito, ritenuto uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, non verrà estradato per decisione del Ministero della Giustizia, che ha già provveduto ad informare la Corte Suprema Federale della sospensione. Il motivo è la possibile apertura di un procedimento nei suoi confronti da parte della giustizia brasiliana: sulla testa del 56enne penderebbe infatti un mandato di arresto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il noFrancia aldi 10 ex terroristi rossi arrestati nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’ nell’aprile 2021, è arrivatala sospensione delindelRocco Morabito, attualmente in. Morabito, ritenuto uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, non verrà estradato per decisione del MinisteroGiustizia, che ha già provveduto ad informare la Corte Suprema Federalesospensione. Il motivo è la possibile apertura di un procedimento nei suoi confronti da partegiustizia brasiliana: sulla testa del 56enne penderebbe infatti un mandato di arresto ...

Pubblicità

__ANT_Z_ : @PaolaRo35119079 @avvdeflorio @MinisteroSalute Morto da vaccinato. Peggiorato dopo essersi curato con farmaci che d… - NessunLuogo24 : 'La dottrina #Mitterand inizialmente non includeva la protezione per coloro che si erano macchiati di omicidi o rap… - Mariate48641882 : RT @maximus63: @Fabio_DAmico50 @RobertoRenga Dovevi aggiungere 'i nostri connazionali in Argentina ... che non parlano una parola di italia… - eliseoentert : #italiabrasile Mancano pochi giorni ai 40 anni di una delle partite di calcio più iconiche di sempre: Italia- ????… - mikelelomb : @Diegosper @alei1004 Danilo e Sandro sono titolari (a torto o ragione) nel Brasile. Anche se li considerate tutti s… -