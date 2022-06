(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - L'registrato alle ultime elezioni amministrative rappresenta "unper lain un momento in cui a tre ore di aereo da noi si muore per la". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nella relazione alla Direzione del partito.

**Amministrative: Letta, 'astensionismo pericolo per democrazia'** Enrico Letta alla Direzione nazionale del Pd ha commentato il risultato positivo per il Pd alle amministrative, in particolare ai ballottaggi: ...Il sindaco di Bologna: "Lo Ius soli alla bolognese equivale allo Ius scholae. E a chi dice che è solo propaganda propongo un giro nelle periferie.