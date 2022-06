Amber Heard di nuovo nei guai: l’Australia la vuole rimettere sotto processo (Di giovedì 30 giugno 2022) Amber Heard rischa di dover tornare in tribunale. Da imputata, questa volta. L’Australia, infatti, ha riaperto il procedimento per contrabbando (dei suoi due cani) risalente al 2015. Ecco perché. Foto Ansa Cara le è costata la testimonianzia al processo intentato dal suo ex marito Johnny Depp. Non quello che si è appena concluso a Fairfax, in Virginia. Dove Amber Heard è stata ritenuta colpevole di diffamazione. Ma quello di due anni fa a Londra. Dove è stato il divo a vedere respinta la sua richiesta. Già in quell’occasione erano emersi dettagli intimi della coppia. Tra cui quello che ora rischia di mettere seriamente nei guai l’attrice. L’Australia, infatti, l’ha di nuovo indagata. «Il Dipartimento dell’Agricoltura, dell’acqua e dell’Ambiente sta indagando sulle ... Leggi su amica (Di giovedì 30 giugno 2022)rischa di dover tornare in tribunale. Da imputata, questa volta. L’Australia, infatti, ha riaperto il procedimento per contrabbando (dei suoi due cani) risalente al 2015. Ecco perché. Foto Ansa Cara le è costata la testimonianzia alintentato dal suo ex marito Johnny Depp. Non quello che si è appena concluso a Fairfax, in Virginia. Doveè stata ritenuta colpevole di diffamazione. Ma quello di due anni fa a Londra. Dove è stato il divo a vedere respinta la sua richiesta. Già in quell’occasione erano emersi dettagli intimi della coppia. Tra cui quello che ora rischia di mettere seriamente neil’attrice. L’Australia, infatti, l’ha diindagata. «Il Dipartimento dell’Agricoltura, dell’acqua e dell’Ambiente sta indagando sulle ...

