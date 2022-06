Amazon raddoppia il Prime Day 2022? Forse un secondo evento in autunno ma… (Di giovedì 30 giugno 2022) Amazon potrebbe raddoppiare il suo Prime Day 2022. Nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni che raccontano di come il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, stia pensando di dare vita ad una nuova giornata di sconti dedicata ai clienti Amazon Prime, programmando un altro grande evento per l’autunno che verrà. Prime Day 2022, 30/6/2022 – Computermagazine.itAncora non vi è nulla di ufficiale ma la notizia è stata rilanciata negli Stati Uniti da fonti autorevoli, leggasi Insider, che sarebbe venuta in possesso di alcune e-mail che Amazon avrebbe inviato ai venditori di terze parti e in cui verrebbe presentato un nuovo evento dedicato appunto a ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)potrebbere il suoDay. Nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni che raccontano di come il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, stia pensando di dare vita ad una nuova giornata di sconti dedicata ai clienti, programmando un altro grandeper l’che verrà.Day, 30/6/– Computermagazine.itAncora non vi è nulla di ufficiale ma la notizia è stata rilanciata negli Stati Uniti da fonti autorevoli, leggasi Insider, che sarebbe venuta in possesso di alcune e-mail cheavrebbe inviato ai venditori di terze parti e in cui verrebbe presentato un nuovodedicato appunto a ...

24h_Tecnologia : Amazon Fire Tablet 7 2022 arriva in Italia: prezzi, specifiche e accessori: Per il tablet entry level del colosso d… - Asgard_Hydra : Amazon Prime Day raddoppia? Dopo luglio possibile secondo evento in autunno - - gigibeltrame : Steam Deck: si accorcia la coda per averlo e Valve raddoppia le spedizioni #digilosofia - telodogratis : Amazon Prime Day raddoppia? Dopo luglio possibile secondo evento in autunno - gigibeltrame : Amazon Prime Day raddoppia? Dopo luglio possibile secondo evento in autunno #digilosofia -