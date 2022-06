Altro che single! Anna Falchi bacia Walter Rodinò: scopri chi è (Di giovedì 30 giugno 2022) Archiviata la lunga storia con Andrea Ruggieri, Anna Falchi volta pagina e torna a sorridere con un nuovo misterioso cavaliere. Pare che si conoscano da un po’ ma solo ora sia scoppiata la passione tra la showgirl e Walter Rodinò. Entrambi 50enni, sono stati beccati dal settimanale “Chi” durante una cena romantica a Roma e non è mancato un bacio infuocato. Lui è un esperto di comunicazione aziendale. Sono circondati dalla gente al ristorante, ma paiono essere soli. Anna Falchi si siede sulle gambe del suo Walter Rodinò e davanti agli occhi degli altri commensali lo bacia con trasporto. Si accorgono dei flash ma continuano incuranti a mostrarsi come coppia. Lei esce da una lunga love story con Ruggieri (dopo dieci anni d’amore non sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 30 giugno 2022) Archiviata la lunga storia con Andrea Ruggieri,volta pagina e torna a sorridere con un nuovo misterioso cavaliere. Pare che si conoscano da un po’ ma solo ora sia scoppiata la passione tra la showgirl e. Entrambi 50enni, sono stati beccati dal settimanale “Chi” durante una cena romantica a Roma e non è mancato un bacio infuocato. Lui è un esperto di comunicazione aziendale. Sono circondati dalla gente al ristorante, ma paiono essere soli.si siede sulle gambe del suoe davanti agli occhi degli altri commensali locon trasporto. Si accorgono dei flash ma continuano incuranti a mostrarsi come coppia. Lei esce da una lunga love story con Ruggieri (dopo dieci anni d’amore non sono ...

