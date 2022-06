Almeno fateci salutare Mertens al Maradona (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ultimo giorno di Dries Mertens sotto contratto con il Napoli. Le strade probabilmente si separeranno ma in questo modo è davvero triste. La società ha le sue ragioni, chi fa impresa ha sempre il diritto di scelta anche andando freddamente contro debiti morali, considerazioni sentimentali, umori generali però il pallone, ‘O PALLONE, non è un fatto freddo. Non lo è mai stato a Napoli e non lo sarà mai! Il calcio da queste parti è uno stato d’animo una ricerca continua di illusione, una drammatica esigenza di riscatto e dunque chi più di Dries ha rappresentato questo sentimento? Merita un’altra uscita di scena, il recordman della storia del calcio Napoli non può salutarci tramite un apatico messaggio social. Non possiamo permetterci di perdere, ancora una volta, la memoria, il valore della memoria. Un uomo come Dries può rappresentare anche il futuro societario, una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ultimo giorno di Driessotto contratto con il Napoli. Le strade probabilmente si separeranno ma in questo modo è davvero triste. La società ha le sue ragioni, chi fa impresa ha sempre il diritto di scelta anche andando freddamente contro debiti morali, considerazioni sentimentali, umori generali però il pallone, ‘O PALLONE, non è un fatto freddo. Non lo è mai stato a Napoli e non lo sarà mai! Il calcio da queste parti è uno stato d’animo una ricerca continua di illusione, una drammatica esigenza di riscatto e dunque chi più di Dries ha rappresentato questo sentimento? Merita un’altra uscita di scena, il recordman della storia del calcio Napoli non può salutarci tramite un apatico messaggio social. Non possiamo permetterci di perdere, ancora una volta, la memoria, il valore della memoria. Un uomo come Dries può rappresentare anche il futuro societario, una ...

