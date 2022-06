Allerta del Ministero della Salute, pasta ritirata per presenza metalli: ecco quale (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, l’OSA deve pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute. La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl. Nella giornata di ieri, 29 Giugno 2022, è stato diramato una nuova Allerta alimentare riguardante dei pacchi di pasta: vediamo nel dettaglio quel è il prodotto da non consumare.



