Allarme per il delta del Po, il mare è entrato per 30 metri: livelli record (Di giovedì 30 giugno 2022) La siccità svuota il Po e il mare entra sempre di più nel fiume. È il cosiddetto cuneo salino, il punto nel delta del Po fino a dove arriva l'acqua salata. Un limite che avanza inesorabile ed è arrivato a 30,6 chilometri, livello toccato anche due anni fa. "La differenza è che prima avveniva a fine estate, ora invece siamo solo all'inizio: quando la stagione irrigua è appena iniziata e andiamo incontro a mesi interi senza precipitazioni", aferma Meuccio Berselli, segretario dell'Autorità di bacino del Po, parlando col Corriere della sera. L'avanzata dell'acqua salmastra in sfavore di quella dolce è destinata a mutare l'ecosistema del fiume.Ma è anche a rischio la fornitura idrica per circa 750 mila persone. Le recenti piogge al Nord hanno portato un sollievo temporaneo ma le portate sono ancora molte basse.

